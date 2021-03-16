Faşistler tokat yedi

Ülkede yaşayan göçmenlere karşı siyasetini yürüten, aynı zamanda komplo teorileri yayarak pandemide insanları endişelendiren AfD, yabancılara saldıramayınca, eridi. Koronavirüs pandemisinde partilerin tutumunu değerlendiren seçmenler, ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) siyaset üretmekten uzak, ülkede sadece yabancılara karşı önyargıları körüklediğini gördü.YEŞİLLER'İN oyunu 2.3 puan artırarak yüzde 32.6'ya çıkarttığı Baden Württemberg'de AfD'nin oyları yüzde 15.1'den yüzde 9.7'ye geriledi. Irkçı parti Rheinland Pfalz'da da 4.3 puan oy kaybetti. 2016 yılında oyların yüzde 12.6'sını alan AfD, yüzde 8.3 oy ile 4. parti oldu. Seçimlerin bir diğer kaybedeni ise Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU oldu. CDU, her iki eyalette de hezimete uğradı.BADEN Württemberg Eyaleti'nde CDU yüzde 24.1'lik oy oranı ile bu eyalette tarihinin en kötü sonucuna imza attı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 11 ile 3. parti olmasına rağmen, 1.7 puan kaybetti ve beklenenin altında kaldı. Hür Demokrat Parti (FDP) seçimin kazananlarından oldu. FDP, oyunu 2.2 puan artırdı ve yüzde 10.5 oy aldı. Sol Parti ise oyunu biraz artırmasına rağmen yüzde 3.6 ile barajın altında kaldı. Eyalette, 4 Türk kökenli aday ise resmi olmayan sonuçlara göre meclise girmeyi başardı.YEŞİLLER Partisi'nden eyalet meclisine üçüncü kez seçilen ve 2016 yılından beri eyalet meclis başkanlığı yapan Muhterem Aras Stuttgart 1. bölgeden seçime katıldı. Oy oranını bir önceki seçime oranla yüzde 2.4 artırarak yeniden seçilmeyi başardı. Yeşiller Partisi Konstanz kentinden ikinci kez aday olan Neşe Erikli de oylarını artırarak meclise girdi. Göppingen kentinden aday olan Ayla Çataltepe ise Yeşiller eyalet meclisine seçilen isimler arasında yer aldı. Bietigheim-Bissingen'den Yeşiller adına aday olan Tayfun Tok da eyalet meclisine giren dördüncü Türk kökenli vekil oldu.RHEİNLAND Pfalz Eyaleti'nde de benzer bir durum söz konusu. Yeşiller burada da oyunu 4 puan artırdı ve yüzde 9.3'e ulaştı. SPD yüzde 0.5 puan kaybetse de, yüzde 35.7 ile seçimleri kazandı ve birinci parti çıktı. Merkel'in partisi CDU ise 4.1 puan kaybetti ve yüzde 27.7'ye geriledi. FDP yüzde 5.5 ile barajı aşarken, Sol Parti bu eyalette de barajı geçemedi. Bu sonuçlarla Baden Württemberg'de Yeşiller, Rheinland Pfalz'da ise SPD liderliğindeki koalisyon hükümetleri devam edecek.CDU'DA alınan kötü sonuçlar, gözleri yeni genel başkan Armin Laschet'e çevirdi. Genel seçim öncesinde test olan eyalet seçimlerinde seçmenin korona siyasetinin faturasını CDU'ya kesmesi, genel başkanlık tartışmalarını da alevlendirdi. CSU Genel Başkanı Markus Söder'e yakın olan gazeteler Laschet'e yüklenip Söder'in aday olması gerektiğini ima etti.