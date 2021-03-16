Türk gelin Blair’i zengin etti

Birleşik Krallık'ın eski başbakanı Tony Blair'in oğlu Euan Blair, kısa sürede büyük başarı elde etti. 37 yaşındaki genç adam, kurduğu eğitim teknolojisi şirketiyle kısa sürede 50 milyon sterlin servet elde etti. Genç adamın başarısı İngiliz basını tarafından 2013 yılında dünya evine girdiği Türk asıllı eşi Suzanne Ashman'a bağlandı.GENÇ kadın, 2017'de Forbes'in '30 yaş altı başarılı genç' listesinde Avrupa'nın önde gelen finansörlerinden biri olarak gösterilmişti. Eski bakanlardan Mehmet Altınsoy'un torunu ve girişimci Jonathan Ashman'ın kızı olan Suzanne, risk sermayesi şirketi Local Globe'un da ortağı.