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Giriş Tarihi: 18.3.2021

Seçimi kaybetti siyaseti bıraktı

Fatih YILMAZ
Seçimi kaybetti siyaseti bıraktı

Koronavirüs sürecinde hükümetin attığı adımların faturasını ’nde başbakan adayı olan ödedi

Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'nde 14 Mart günü gerçekleşen seçimde CDU'nun başbakan adayı olan ve mevcut hükümette Eğitim Bakanı olarak görev yapan Susanne Eisenmann, siyasetten çekildi. CDU'nun kalesi konumundaki eyalette yüzde 24.1 oranında oy alan CDU'nun adayı, tarihin en kötü sonucu olması nedeniyle çekilme kararı aldı.
Sİyasi gözlemciler asıl yenilginin başarılı bir siyasetçinin çekilmesi olduğunu ifade etti ve "CDU'nun 2016'daki başbakan adayı olan Guido Wolf, birinciliği Yeşillere verdikten sonra Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı" dedi. Baden Württemberg'de Yeşiller, yüzde 32.6 oranında oy alarak rekor kırdı. CDU'nun, oyları ise 2.9 puan eridi.
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Seçimi kaybetti siyaseti bıraktı
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