Pistlerin kraliçesi kansere yenildi

24 Hours Nürburgring yarışını kazanan tek kadın yarış pilotu olan Sabine Schmitz'in geçen sene, 2017 yılından beri kanserle mücadele ettiği açıklanmıştı. Schmitz 24 Hours Nürburgring'deki ilk zaferini 1996'da BMW M3 kullanarak Johannes Scheid ve Hans Widmann ile kazanmıştı. Schmitz bir sonraki sene yarışı Scheid, Hans-Jürgen Tiemann ve Peter Zakowski ile tekrar kazandı. 2008'de ise Porsche ile 3. kez ilk sırayı almıştı. Birçok kişi tarafından "Nürburgring'in Kraliçesi" olarak tanınan Schmitz'in eşiyle kurduğu yarış ekibi Frikadelli Racing de birçok başarıya ulaşmıştı. Nürburgring resmi Twitter hesabından ünlü pilot için "Schmitz uzun bir hastalıktan sonra çok erken vefat etti" paylaşımında bulunuldu.