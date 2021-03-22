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Giriş Tarihi: 22.3.2021

32 kişi ve 60 kuruma tehdit

CENGİZ PARLAYAN
32 kişi ve 60 kuruma tehdit

davası bitti, ırkçı tehditler bitmedi. NSU davasındaki göstermelik cezalar ırkçıları cesaretlendirdi. 32 kişi, 60 kurum, NSU 2.0 tarafından tehdit ediliyor, siyasiler sadece izliyor

Almanya'da başta NSU davasının avukatlarından Seda Başay Yıldız'ı olmak üzere birçok kişiye mektup gönderen NSU 2.0 isimli örgütün, 32 kişi ve 60 kurumu tehdit ettiği öğrenildi. NSU 2.0 imzasıyla 115 mektup gönderen ırkçılar, 9 ayrı eyalette yaşayan insanlara tehdit yağdırdı.
Tehdit altında 9 kişinin Hessen Eyaleti'nde yaşadığını açıklayan İçişleri Bakanı Peter Beuth'e tepki giderek artıyor. Muhalefet, aradan iki yıl geçmesine rağmen mektupların hâlâ kimler tarafından gönderildiğinin bulunmamasından bakanı sorumlu tutuyor.
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32 kişi ve 60 kuruma tehdit
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