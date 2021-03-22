32 kişi ve 60 kuruma tehdit

Almanya'da başta NSU davasının avukatlarından Seda Başay Yıldız'ı olmak üzere birçok kişiye mektup gönderen NSU 2.0 isimli örgütün, 32 kişi ve 60 kurumu tehdit ettiği öğrenildi. NSU 2.0 imzasıyla 115 mektup gönderen ırkçılar, 9 ayrı eyalette yaşayan insanlara tehdit yağdırdı.Tehdit altında 9 kişinin Hessen Eyaleti'nde yaşadığını açıklayan İçişleri Bakanı Peter Beuth'e tepki giderek artıyor. Muhalefet, aradan iki yıl geçmesine rağmen mektupların hâlâ kimler tarafından gönderildiğinin bulunmamasından bakanı sorumlu tutuyor.