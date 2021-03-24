Oğlumu zorla elimden aldılar

Olay bundan yaklaşık 4 ay önce meydana geldi. Oğlu A. Çakmak ile Stuttgart yakınlarındaki Filderstadt'ta yaşayan Sibel Çakmak (39), oğlunu haftada bir kez görebiliyor. 20 Kasım'dan beri bir Alman ailenin yanında kalan oğlunu sadece bir buçuk saat görebilen anne Sibel Çakmak, "Oğlumu benden almaları için hiçbir gerekçe yok. Onu benden zorla ayırdılar, yavrumu geri istiyorum" dedi.OĞLUNUN okulundaki sorunlar nedeniyle biraz içine kapanık olduğunu belirten Sibel Çakmak, "Ev doktorumuza gittik, oğluma destek için psikoterapi istedim. Jugendamt'a bildirdik, usulüne uygun davrandık. Bir hafta rapor verdiler. 10 Kasım'da aniden eve polisle gelen gençlik dairesi yetkilileri, ellerinde herhangi bir belge olmadan oğlumu 'Hastaneye kontrole götüreceğiz' diyerek aldı" diye konuştu.ÇAKMAK, "Hastaneye gelince oğlumu daha doktor görmeden gençlik dairesi yetkilisi 'Oğlun burada kalacak' dedi. Bizi zorla ayırdılar, 10 gün hastanede kaldıktan sonra da onu bakıcı aileye verdiler" dedi. Çocuğunu zorla kendisinden aldıklarını söyleyen anne Çakmak, "Oğlum, 'Anneme geri dönmek istiyorum, evimi, annemi seviyorum' diyor. Buna rağmen çocuğumu vermiyorlar. Oğlumun özgüveni ve psikolojisi etkilendi" ifadelerini kullandı.ÜNİVERSİTE mezunu olduğunu söyleyen ve bilinçli bir anne olduğunun altını çizen Sibel Çakmak, "Ben çocuğuna, neyi, nasıl, ne şekilde öğreteceğini bilen, bilinçli bir anneyim. Yavruma kavuşmak tek arzum ve dileğim. Ben oğlumu bir Alman ailesine vermek istemiyorum. Herkesten, özellikle Türk toplumundan bana yardım etmelerini istiyorum" diye konuştu. Çakmak, oğluna kavuşmak için mücadele edeceğini belirtti.