Lezbiyen anneden eşcinsel dayıya

Gençlik Dairesi skandalında bu kez canı yanan Duisburg kentinde yaşayan Erkan Bayyiğit (42) oldu. 2019'da birliktelik yaşadığı Alman kız arkadaşının hamile olduğunu kendisinden gizlediğini ve oğlunun doğumundan altı ay sonra haberi olduğunu ifade etti. Ayrıldıktan sonra oğlunun annesinin lezbiyen olduğunu da öğrenen Bayyiğit, "DNA testinde baba olduğum ortaya çıktı. O sırada gençlik dairesi çocuğu almış" dedi.DAİRENİN, annenin durumunu göz önünde bulundurup çocuğa bakamayacağına kanaat getirdiğini söyleyen Bayyiğit, "Oğlumun varlığından haberdar olur olmaz velayetini alabilmek için hukuki mücadele başlattım. Mücadelem sürerken çocuğumu eşcinsel dayısına verdiler. Dava açtım, ancak Frankfurt Bölge Mahkemesi çocuğun eşcinsel dayısında kalmasına hükmetti. Bana da ayda 40 dakika görme izni verdi" diye konuştu.Bayyiğit'in avukatı Yalçın Tekinoğlu, mahkemenin gençlik dairesi yetkililerinin beyanlarını esas aldığını belirterek, "Mahkeme, 'Şu an çocuğun baba bildiği iki kişi var; dayısı ve onun sevgilisi. Gerçek babası da devreye girerse üç baba olur ve kafası karışabilir' diyor. Biz de bu kararı ancak uzmanlardan oluşan bir hekim kurulunun verebileceğini ifade ettik. Çocuğun babasına alışması için daha fazla görüş izni sağlanmalı. Kararı üst mahkemeye taşıyoruz. Sonuna kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.