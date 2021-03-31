Almanlara Yeşilçam filmleri izletecek

İstanbul'da doğup Dortmundlu olduğunu söyleyen Özdencanlı, çok sevdiği Dortmund'a katkı sunmak için yoğun çaba içerisinde olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle şu anda kültürel faaliyetlerin durduğunu, ancak kendisinin projeler üzerinde yoğun mesai harcadığını ifade eden Özdencanlı, "Kadınlar için özel bir proje düşüncem var" dedi.



'AMACIM İNSANLARI KAYNAŞTIRMAK

Dortmund U Kültür Merkezi'nde eski Yeşilçam filmleri ile Almanca ve Türkçe filmler izletmek istediğini belirten Özdencanlı, "2001'de Dortmund Belediyesi'nde göreve başladım. Müdürü olduğum daire aracılığı ile kentte yaşayan ancak birbirini tanımayan grupları kaynaştırmayı amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.