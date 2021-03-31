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Giriş Tarihi: 31.3.2021

Almanlara filmleri izletecek

CENGİZ PARLAYAN
Almanlara Yeşilçam filmleri izletecek

170 farklı milliyetten insanın yaşadığı Dortmund’un Kültür Dairesi Müdürü Öykü Özdencanlı, kadınlara filmlerini de izleteceği özel bir proje üzerinde çalışıyor

İstanbul'da doğup Dortmundlu olduğunu söyleyen Özdencanlı, çok sevdiği Dortmund'a katkı sunmak için yoğun çaba içerisinde olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle şu anda kültürel faaliyetlerin durduğunu, ancak kendisinin projeler üzerinde yoğun mesai harcadığını ifade eden Özdencanlı, "Kadınlar için özel bir proje düşüncem var" dedi.

'AMACIM İNSANLARI KAYNAŞTIRMAK
Dortmund U Kültür Merkezi'nde eski Yeşilçam filmleri ile Almanca ve Türkçe filmler izletmek istediğini belirten Özdencanlı, "2001'de Dortmund Belediyesi'nde göreve başladım. Müdürü olduğum daire aracılığı ile kentte yaşayan ancak birbirini tanımayan grupları kaynaştırmayı amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.

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Almanlara Yeşilçam filmleri izletecek
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