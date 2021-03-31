O aile kasabayı terk ediyor

Almanya'nın Hannover kentine bağlı Schulenburg kasabasında 20 Mart günü yaşanan faşist saldırı Türk ailede büyük korkuya neden oldu. 24 yıldır Schulenburg'da yaşayan ve marangozluk yapan Seyfettin Anlı (44), "Bu kasabayı seviyorum, ancak olay bizi çok sarstı. Saldırıya maruz kalan oğlum Muhammed (13) ve kızım Büşra (21), korkuyu üzerlerinden atamıyor. Yeniden saldırırlar korkusu yaşamalarını istemiyorum" diye konuştu.SON yıllarda Almanya'da ırkçılığın arttığını, uğradıkları saldırı ile bunu daha iyi gördüklerini anlatan Anlı, "Saldırganlar hâlâ dışarıda. Oğlum ve kızım olay gününden beri dışarı çıkıp gezmiyor. Kızım meslek eğitimi gördüğü hastaneden dört hafta izin aldı. Sabah işe gidip akşam dönüyorum. Çocuklarım yeniden saldırıya uğrayabilir endişesi ile taşınma kararı aldık. Kasabayı terk ederken tek isteğim saldırganların yakalanıp cezalandırılması" dedi.SALDIRININ hemen ardından korku yaşayan ailenin evinde geceleyen Pattenser'in SPD'li Belediye Başkanı Ramona Schumann, aileye yeni ev de buldu. Evin bakımını yaptıran Schumann, aileyi arayıp "Ev bittikten sonra taşınabilirsiniz. Her zaman yanınızdayız. Yaşananlardan dolayı hâlâ çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Öte yandan SABAH'ın haberini saldırı mağduru Büşra'ya tercüme ettiren Başkan, teşekküre teşekkür ile cevap verdi.