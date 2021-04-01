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Giriş Tarihi: 1.4.2021

Pandemide kaçamağı

Pandemide Avusturya kaçamağı

Güzel oyuncu , yoğun iş temposuna arkadaşıyla gittiği kaçamağıyla ara verdi. Şahin’in kısa tatil turunu İnstagram’daki takipçileri büyük ilgiyle izledi

Almanya'da dizilerin aranan isimlerinden biri olan oyuncu ve moderatör Sıla Şahin, bu işlerinin yanı sıra aşçılığını sergilediği yayınlar ile reklam işbirlikleri yapması ve Influencer'lık kariyeri nedeniyle yaşadığı sıkı çalışma hayatına tatil molası verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır seyahat etmeyen Şahin, bir arkadaşıyla yaptığı Avusturya turuyla sosyal medyadaki takipçilerinin karşısına çıktı. Avusturya'nın Ried im Innkreis kasabasının ve Salzburg şehrinin tarihi ve doğal güzelliklerini Instagram hesabında paylaşan Şahin'in fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Avusturya turundan döner dönmez ise Şahin, soluğu çocuklarının yanında aldı.

Sümeyye YAĞCI
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Pandemide Avusturya kaçamağı
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