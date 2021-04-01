Pandemide Avusturya kaçamağı

Almanya'da dizilerin aranan isimlerinden biri olan oyuncu ve moderatör Sıla Şahin, bu işlerinin yanı sıra aşçılığını sergilediği yayınlar ile reklam işbirlikleri yapması ve Influencer'lık kariyeri nedeniyle yaşadığı sıkı çalışma hayatına tatil molası verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır seyahat etmeyen Şahin, bir arkadaşıyla yaptığı Avusturya turuyla sosyal medyadaki takipçilerinin karşısına çıktı. Avusturya'nın Ried im Innkreis kasabasının ve Salzburg şehrinin tarihi ve doğal güzelliklerini Instagram hesabında paylaşan Şahin'in fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Avusturya turundan döner dönmez ise Şahin, soluğu çocuklarının yanında aldı.