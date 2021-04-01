Şansölye’ye dev saray

25 bin 347 metrekarelik alanı ile ABD'deki Beyaz Saray'dan 8 misli daha büyük olan şu anki Başbakanlık binası, "yetersiz" kaldığı gerekçesiyle büyütülüyor. Başbakanlığın alanı, 2023'ten itibaren tam 25 bin 600 metrekare genişletilecek ve 50 bin 947 metrekareye çıkacak. 600 milyon euroluk ek maliyetle, başbakanlığın toplam maliyeti 860 milyon euroyu geçecek.BÖYLECE Almanya'daki başbakanlık, dünyanın en pahalı ve büyük hükümet yönetim merkezi olacak. Şu anki bina Almanya'ya 262 milyon euroya mal olmuştu. Toplam 600 milyon euro daha harcanacak binada 5 kat üzerine 9 adet kışlık bahçe yapılacak. "Team Todenhöfer" adıyla yeni bir parti kuran politikacı Jürgen Todenhöfer, başbakanlığın daha da büyütülecek olmasına tepki gösterdi.TODENHÖFER, "Almanya'da sert eleştirilen Türkiye'deki Külliye'nin daha büyüğünü yapıyor. Almanya'daki yeni başbakanlık sarayı, Türkiye'deki Külliye'den 10 dönüm daha büyük olacak" dedi. Todenhöfer, "Belki de yeni başbakanlık, planlanandan fazla paraya mal olacak, milyarlarca euro harcanacak" diye konuştu. Todenhöfer ayrıca, Berlin Havaalanı'nın da planlanandan daha pahalıya mal olduğunu vurgulayarak eleştirdi.ANKARA Beştepe'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşa edilirken Alman basınında günlerce eleştirel haberler yer aldı. Türkiye düşmanı basın, "Erdoğan'ın sarayı Beyaz Saray'dan bile büyük", "Başbakanlık yanında küçük kaldı" gibi haberlerle külliyeyi karalamaya çalıştı. Aynı basın şimdi, Almanya Başbakanlığı'nın, dünyanın en büyük ve pahalı yönetim merkezini yapacak olmasını haberleştirmiyor.