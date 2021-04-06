Yakalayın şu haini

AŞAĞI Saksonya Eyaleti'ne bağlı Hildesheim kentindeki camiye gelen saldırgan, elini kolunu sallayarak cami avlusuna girdi. Yanında getirdiği taşları cebinden çıkaran şahıs, caminin camlarını kırıp kaçtı. Saldırı anbean kameraya kaydedildi. Camların kırıldığını görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler video görüntülerini alıp, inceleme yaptıktan sonra ayrıldı.DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği Başkanı Dr. Ali İhsan Ünlü ise, camiye yapılan saldırının, bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Siyasilerin bu saldırıları kınamamasına bir anlam veremediğini belirten Ünlü, "Bu saldırı bir sinagoga yapılmış olsaydı şimdi tüm siyasiler ayaklanmış, kınayan açıklamalar yapmıştı" dedi.