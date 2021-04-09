Hedefleri sadece camiler değilmiş: Darbe planı

Werner Somogyi'nin çekirdek kadrosu 13 kişiden oluşuyordu. Ancak biri muhbir çıktı ve 12 kişi tutuklandı. Dortmund Cezaevi'nde yatan Ulf R., 13 Temmuz'da intihar edince, grup 11 kişi kaldı. Şu isimler mahkemede yargılanacak: Werner Somogyi, Tony Ebel (39), Michael B. (47), Thomas N. (35), Thorsten W. (50), Wolfgang W., Markus K., Frank H., Marcel W., Stefan K. ve Steffen B. (35).

İsmini aşırı sağcı grup lideri Werner Somogyi'den alan örgüt, 14 Şubat 2020 tarihinde çökertilmişti. Grubun içine bir muhbir yerleştirmeyi başaran polis, grubun terör eylemlerinin somut bir boyuta ulaşması üzerine eşzamanlı baskınlar gerçekleştirmişti. 13 Nisan'da hakim önüne çıkacak olan terör grubunun, Federal Meclis'e düzenleyeceği baskında onlarca milletvekilini öldürüp, darbe yapmak istediği öğrenildi.BUNA göre terör grubunun öncelikli hedefi camiler, siyasiler ve mültecilerdi. En az 1000 kişilik bir milis kurmak istediği öğrenilen Werner Somogyi'nin camilere saldırıyı cuma namazı sırasında planladığı da ortaya çıktı. Eşzamanlı olarak 14 ayrı şehirde 14 camiye saldırı planlayan terör örgütünün, camiden sonra da meclisi basıp, ortalığı kan gölüne çevirmek istediği belirtiliyor. Terör grubu, tüm hazırlıkları da tamamladı.SAVCILIĞIN hazırladığı iddianameye göre teröristler inanılmaz bir silah deposu oluşturdu. Onlarca silah, binlerce mermiyi depolamayı başaran grup, 2 bin mermi atabilen tam ve yarı otomatik silahlara bile sahipti. El bombaları da hazırlandı, Almanya'da darbe gerçekleştirmek için bütün planlar yapıldı. Grup tam saldırı tarihini belirlemişken, polis muhbirinin harekete geçmesiyle planlar suya düştü.GRUBUN içine sızan polis muhbiri, terör örgütü lideri Werner Somogyi'yi çileden çıkardı. Somogyi, içlerindeki köstebeğin öldürülmesi için cezaevindeyken kiralık bir katil aradı. Werner Somogyi'nin bunun için cezaevinde tanıştığı bir İtalyan mafya üyesinden yardım istediği öğrenildi. Somogyi, gruba ihanet eden muhbiri öldürene 50 bin euro ödül vaat etti. Ancak Somogyi, kiralık katili bulmada başarılı olamadı.