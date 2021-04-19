Altız annesi Roksana, Müslüman olduktan sonraki süreci anlattı: Kendimi kuş gibi hissettim

Berlin'de yaşayan Roksana Temiz (37) bir Hıristiyan olarak yetiştiğini, eşi Hikmet ile tanıştıktan sonra Müslüman olduğunu anlattı. İslam'ı kabul etme sürecini anlatan Roksana Temiz, "Küçükken ailemle Polonya'dan Almanya geldim. Berlin'de bir pizzacıda çalışırken Hikmet ile tanışarak evlendim" dedi. Temiz'in altızlar Adem, Zeynep, Rana, Ahmed, Esma ve Zehra ile birlikte 8 çocuğu var.MÜSLÜMAN olduktan sonra Şeyma adını kullanmaya başlayan Roksana Temiz, çocuklarını büyütürken yaşadığı zorlukları, uğradığı ayrımcılığı ve geleceğe ilişkin düşüncelerini anlattı. Temiz, "Evlendikten sonra sorularım oldu. Görümcemle konuşuyordum. 'Niçin başörtüsü takıyorsunuz, niye namaz kılıyorsunuz' diye. O da cevaplar veriyordu. Bu konularda çok kitap okuyordum o dönemde" dedi.HER soruya mantıklı cevaplar aldığını belirten Temiz, "Evlendikten sonra 5 ay çok okudum, çok sorular soruyordum. Çok değişik bir rüyam vardı. Çok etkiledi beni. O dönemde inanç büyüdü. O kadar büyüdü ki içim değişmişti. Ama 'dışarda hala eski Roksana dolaşıyor' diyordum. O yüzden başörtüsü takmak istedim" dedi. Temiz, "Birden taktım ve mutluluktan kendimi kuş gibi hissettim" diye konuştu.ÇOCUKLARIN altız olmasından dolayı doktorların aldırma teklifini reddettiğini anlatan Temiz, bugün altızların her birinin ayrı bir insan, ayrı bir karaktere ve görünüme sahip olduğunu kaydetti. Temiz, çocuklar dünyaya geldikten sonra zorlandıklarını anlatırken, ayrımcılıkla da karşılaştığını belirtti. Temiz, "Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki sadece yabancı düşmanlığıyla uğraşmıyoruz, büyük aileler için de kolay değil. Çok çocuklulara karşı ön yargı var" dedi.