AstraZeneca’yı bitir BioNTech’i al

Almanya'da son açıklanan vaka sayısı yine 25 bin seviyesinde. Robert Koch Enstitüsü son 24 saatte 24 bin 884 kişinin koronaya yakalandığını açıkladı. Ülke genelinde her 100 bin nüfusa göre ortalama yeni vaka sayısı 160 olarak belirlendi. Koronada üçüncü dalgayı ağır geçiren, ancak aşılamada bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen ülkede aşı olanlara daha fazla haklar verilmesi tartışılmaya başlandı. SOSYAL Demokrat Partili (SPD) Maliye Bakanı Olaf Scholz, aşı yaptıranların artık sosyal aktivitelerden önce korona testi yaptırmamaları gerektiğini savundu. Öte yandan Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig (SPD), kimsenin Astra- Zeneca aşısı vurdurmak istememesi üzerine uyarıda bulundu. Schwesig, "Bundan böyle AstraZeneca aşısı yapmayanlara BioNTech aşısı verilmeyecek. Aşıları bitirin" dedi.