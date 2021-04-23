Protestolar dinmiyor

Yasanın meclisten geçmesiyle birlikte Berlin'de 8 bin kişi meclis önünde protesto gösterisi yaparken, akşam saatlerinde de Köln'de "Sokağa Çıkma Yasağına Hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler yasayı eleştirdi. Eyaletler Meclisi'nde dün kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Steinmeier'in imzaladığı yasa, federal hükümete "acil fren" adı altında her 100 bin nüfusa ortalama 100 yeni vakanın görüldüğü bölgelerde kısıtlama getirme hakkını veriyor.SAAT 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması getiren Enfeksiyon Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesi nezdinde ilk adım da atıldı. Freiburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dietrich Murswiek, bazı maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Murswiek sokağa çıkma kısıtlamasının vatandaşların temel haklarını ihlal ettiğini belirtti. -