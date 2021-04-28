Steinmeier, Müslüman kadınlarla buluştu

BONN kentinde Cumhurbaşkanlığı konutu Villa Hammerschmidt'te gerçekleşen görüşmeye dernek temsilcileri Ayten Kılıçarslan, Halide Özkurt ve Hatice Koçak katıldı. Müslüman kadınlarla bir araya gelmekten memnun olduğunu belirten Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Müslüman Kadınlar Sosyal Hizmet Derneği'nin (SmF) iftar davetine korona salgını nedeniyle katılamadığını söyledi. Salgının devam etmesi nedeniyle ramazanın bu döneminde de iftarda bir araya gelme imkanı olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Steinmeier, "En azından iftarda bir araya gelemesek bile, böyle bir vesileyle bir araya gelmenin memnuniyetini yaşıyorum" dedi. Buluşmanın önemli olduğunu kaydeden Steinmeier, Müslümanların korona nedeniyle alınan kurallara uymaları sebebiyle de teşekkür etti.