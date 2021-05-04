Testi olmayan camiye giremiyor

DİTİB Ahlen Ulu Camisi'nin avlusuna konulan çadırda yapılacak testler için herkesten 5 euro alınacak. Ahlen Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy, test kararı için camilerle toplantı düzenlediğini belirterek, "Toplantının ardından belediye ile de görüştük" dedi.TOPLANTIDA, caminin avlusuna bir çadır kurulup haftada üç gün hızlı test yapılmasına karar verildiğini söyleyen Ulusoy, "Testin maliyeti 18 euro. Testi insanlara yapacak kişi kendi kazancından 5 euro eksik alacak. Bu 5 euro test olan kişinin istediği hayır kurumuna bağışlanacak. Böylece hayır da işlemiş olacağız" diye konuştu./ AHLEN