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Giriş Tarihi: 4.5.2021

Testi olmayan camiye giremiyor

Testi olmayan camiye giremiyor

’nın kentinde negatif koronavirüs testi ibraz edemeyenler camilere giremeyecek. Ahlen Belediye Başkan Yardımcısı ’un girişimiyle haftada üç gün test yapılacak

DİTİB Ahlen Ulu Camisi'nin avlusuna konulan çadırda yapılacak testler için herkesten 5 euro alınacak. Ahlen Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy, test kararı için camilerle toplantı düzenlediğini belirterek, "Toplantının ardından belediye ile de görüştük" dedi.

TESTİN 5 EUROLUK MALİYETİYLE HAYIR YAPILACAK
TOPLANTIDA, caminin avlusuna bir çadır kurulup haftada üç gün hızlı test yapılmasına karar verildiğini söyleyen Ulusoy, "Testin maliyeti 18 euro. Testi insanlara yapacak kişi kendi kazancından 5 euro eksik alacak. Bu 5 euro test olan kişinin istediği hayır kurumuna bağışlanacak. Böylece hayır da işlemiş olacağız" diye konuştu.

Tevfik KARA / AHLEN
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Testi olmayan camiye giremiyor
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