Testi olmayan camiye giremiyor

DİTİB Ahlen Ulu Camisi'nin avlusuna konulan çadırda yapılacak testler için herkesten 5 euro alınacak. Ahlen Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy, test kararı için camilerle toplantı düzenlediğini belirterek, "Toplantının ardından belediye ile de görüştük" dedi.
TESTİN 5 EUROLUK MALİYETİYLE HAYIR YAPILACAK
TOPLANTIDA, caminin avlusuna bir çadır kurulup haftada üç gün hızlı test yapılmasına karar verildiğini söyleyen Ulusoy, "Testin maliyeti 18 euro. Testi insanlara yapacak kişi kendi kazancından 5 euro eksik alacak. Bu 5 euro test olan kişinin istediği hayır kurumuna bağışlanacak. Böylece hayır da işlemiş olacağız" diye konuştu.
Tevfik KARA
/ AHLEN