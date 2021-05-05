Almila 2021 yılının ‘Ekmek Elçisi’ oldu

AlmanyaFırıncılar Birliği'nin Başkanı Michael Wippler, "Alman Ekmek Günü"nde yeni elçinin Almila Bağrıaçık olduğunu açıkladı. Wippler, "Sempatik duruşuyla ve ekmeğe olan saygısıyla iyi bir elçi olacağına inancım tam" dedi. Bağrıaçık elçiliği kapsamında bir yıl boyunca ekmekli anlarını paylaşacak. Elçiliği nedeniyle bir açıklama yapan Bağrıaçık, "Türkiye'de ekmeğe saygı duyuluyor. Alman ekmeği de Türkiye'de çok seviliyor. Arkadaşlarıma hep Alman ekmeği götürüyorum" dedi. Daha önce Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ile Ekonomi Bakanı Peter Altmeier de ekmek elçisi seçilmişti.