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Giriş Tarihi: 5.5.2021

Almila 2021 yılının ‘Ekmek Elçisi’ oldu

İBRAHİM TAŞ
Almila 2021 yılının ‘Ekmek Elçisi’ oldu

’nın en uzun soluklu polisiye dizisi olan Tatort’un başrol oyuncularından Almila Bağrıaçık, 2021 yılının “Ekmek Elçisi” oldu

Almanya Fırıncılar Birliği'nin Başkanı Michael Wippler, "Alman Ekmek Günü"nde yeni elçinin Almila Bağrıaçık olduğunu açıkladı. Wippler, "Sempatik duruşuyla ve ekmeğe olan saygısıyla iyi bir elçi olacağına inancım tam" dedi. Bağrıaçık elçiliği kapsamında bir yıl boyunca ekmekli anlarını paylaşacak. Elçiliği nedeniyle bir açıklama yapan Bağrıaçık, "Türkiye'de ekmeğe saygı duyuluyor. Alman ekmeği de Türkiye'de çok seviliyor. Arkadaşlarıma hep Alman ekmeği götürüyorum" dedi. Daha önce Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ile Ekonomi Bakanı Peter Altmeier de ekmek elçisi seçilmişti.
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Almila 2021 yılının ‘Ekmek Elçisi’ oldu
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