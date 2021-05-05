Mannheım’dan Kilis’e 52 bin Euroluk yardım

RAMAZAN ayı nedeniyle yapılan ve 20 bin euro yardım toplanması hedeflenen kampanyada tam 51 bin 975 euro toplandı. Bizzat Kilis'e giden ve yardımları yerine ulaştıran Mannheim Sınırsız Yardım Derneği Başkanı Mustafa Dedekeloğlu, şimdiye kadar 400 aileye gıda paketi yardımı yaptıklarını belirterek, toplamda bin 200 aileye yardım dağıtılacağını açıkladı.AİLELERİN sadece gıda değil, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için de projeler geliştireceklerini söyleyen Dedekeloğlu, "İhtiyaç odaklı hareket edip ailelere hediye çekleri dağıtacağız" dedi. Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ve Hayırda Yarışanlar Derneği Başkanı Fatma Yılmaz ise, bağışta bulunan herkese teşekkür etti.