Ölüm göz göre göre geldi

OLAY, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Viersen kentinde meydana geldi. Nefes alamadığı şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Fatmana Argun (40) Akdeniz anemisi hastası olmasına rağmen kendisine ikinci ünite kan verildi. Ardından da Argun'un durumu giderek kötüleşti. Argun, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şimdi aile, hastane ve doktorlardan davacı oldu.DAVANIN bugün başlayacağını belirten Argun'un kardeşi Nuray Taşkın (44), ablasının yanlış tedavi kurbanı olduğunu söyledi. Taşkın, "Ablam hastalığından dolayı çocukluğundan beri kan alıyordu. Her gün ilaç kullanıyordu. Bu hastalara sadece bir ünite kan verilmeli. Hastane ve doktorlar ablamın ölümüne neden oldu. Mahkemenin gerekli cezaları vermesini talep ediyorum" dedi.ABLASININ kan alımından dolayı vücudunda fazla demir yüklenmesi olduğunu söyleyen Nuray Taşkın, "Doktorlar bizden ablamı ölüme bırakmamızı istedi. Biz bunu reddettik. Çünkü bilinci yerindeydi. Sonuçta hatalı tedavi nedeniyle ablamı kaybettik" diye konuştu. Nuray Taşkın, hastaneyi ve ablasını tedavi eden 3 doktoru savcılığa ölüme sebebiyet vermekten şikâyet ettiğini söyledi.TAŞKIN, "Bilirkişi raporunda belirtilen ilaç listesi ile dosyadaki ilaç listesinin aynı olmadığı ortaya çıktı. Mahkeme bizi davet etti. Bilirkişi yeni bir rapor sunacak. Burada tedavi hataları apaçık ortada. Yetkililerden hastane ve doktorların gerekli cezalara çarptırılmasını talep ediyorum" diye konuştu. Sanıklar bugün hâkim karşısına çıkacak.