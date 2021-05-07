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Giriş Tarihi: 7.5.2021

RTL’nin yıldızı Timur’dan yeni dizi

CENGİZ PARLAYAN
RTL’nin yıldızı Timur’dan yeni dizi

’da RTL televizyonunda yıllardır yayınlanan “İyi Zamanlar Kötü Zamanlar” dizisinin başrol oyuncularından , yine RTL televizyonunda yeni bir diziyle ekrana gelecek

Ünlü oyuncunun başrol oynayacağı yeni dizinin "Nihat-Her Şeyin Başında" adı altında yayınlanacağı açıklandı. 31 yaşındaki Timur Ülker'in yeni dizisinin ilk etapta 10 bölüm olarak planlandığı bildirildi. Dizinin, Berlin ve Köln'de devam eden çekimlerinin haziran ayı sonunda biteceği açıklandı. Buna göre dizi sonbaharda ekranlara gelecek. Timur Ülker yeni dizide yaşadığı muhitten uzaklaşarak köklerini arayan "Nihat" isimli karakteri canlandıracak. Ülker'in yeni dizisinin yayınlanacağı günü heyecenla beklediği belirtiliyor.
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RTL’nin yıldızı Timur’dan yeni dizi
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