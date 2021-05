Tırcıların iftar molası

Çekya'dan geçip Waidhaus sınır kapısı üzerinden Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkelere yük taşıyan TIR şoförleri, ramazanda da zorlu mesailerine devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden yükledikleri ürünlerin Avrupa ülkelerine naklini gerçekleştiren şoförler, sınır kapılarında geçiş işlemleri için oruçlu halde zaman zaman saatlerce Bulgar, Sırp ve Macar sınır kapılarında sıra bekliyor.SÜREKLİ gece ve gündüz yollarda olan TIR şoförleri, bazen ne bayram sevincini yaşıyor, ne de iyi ve kötü günlerde ailesinin yanında olabiliyor. Ramazanda iftar saatinde nerede olacaklarını bilmeden yola koyulan şoförler, TIR'larında iftar için malzeme bulunduruyor. Ramazanı Türkiye'den binlerce kilometre uzakta geçiren TIR şoförleri zorlukları, arkadaşlıkları ve güzel anıları SABAH'a anlattı.TÜRK plakası gördüğü her kişi ile artık bir aile olduklarını ifade eden şoförler, "Şimdi böyle olduğumuza bakmayın. Havalar soğuk olduğu için herkes kendi aracının içinde orucunu açıyor. Yoksa soframız herkese açık. Hepimiz bir arada yiyip, içip ve oturduktan sonra kendi aramızda sohbet edebiliyoruz. Birbirimizi görünce soframıza davet ediyoruz. Ailemize ise ayda 3-4 gün zor ayırabiliyoruz" dedi.BİR istekleri olduğunu belirten şoförler, "Türk olduğumuz için Bulgar, Sırp ve Macaristan sınırında çektiğimiz çileye, uğradığımız haksızlığa, ödediğimiz cezalara artık bir son verilsin" dedi. Macaristan'a her girdiklerinde x-ray cihazından geçirildiklerini belirten şoförler, "Sırp, Bulgar veya Romanyalısı adam kaçırıyor, ama Türkler cezasını çekiyor. Her seferinde radyasyona maruz kalıyoruz. Hasta olmak istemiyoruz" diye konuştu.