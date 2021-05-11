CDU’nun en genç başkanı oldu

Baden Württemberg Eyaleti'nde bulunan Sandhausen'de hukukçu Hakan Güneş ikinci tur seçimi oyların yüzde 52.85'ini elde ederek kazandı. Henüz 27 yaşında olan genç politikacı kendisine oy veren herkese teşekkür ederek, seçildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Güneş, "Göreve başlar başlamaz partiler üstü çalışacağım. Bana oy veren, vermeyen herkesin başkanı olarak hizmet edeceğim. Size bunun sözünü veriyorum" dedi. Güneş, 16 yıl aradan sonra belediye başkanlığını bırakacak olan Georg Kletti'nin koltuğuna oturacak.