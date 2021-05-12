Cinayet silahını satana dava

Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke 2018 yılında Neo-Nazi Stephan Ernst tarafından evinin bahçesinde vurularak öldürülmüştü. Ernst'e silahı sattığı belirlenen Elmar J. (65) cinayetten sonra gözaltına alınmış, ancak daha sonra tutukluluk hali kaldırılmıştı. Şimdi Düsseldorf Savcılığı, Elmar J. hakkında dava açtı.ELMAR J.'nin Ernst'e silahı 2016'da sattığına dikkat çeken savcılık, silah tüccarının, silahı sattığı Ernst'in bu silahı bir cinayette kullanabileceğini fark etmiş olması gerektiğini savunuyor. Ernst, cinayetten ötürü hapis cezasına mahkum edildi.