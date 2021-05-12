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Giriş Tarihi: 12.5.2021

Cinayet silahını satana dava

CENGİZ PARLAYAN
Cinayet silahını satana dava

’yı sarsan Vali cinayetinde kullanılan silahı satan Elmar J. hakkında dava açıldı. Cinayetten sonra gözaltına alınan silah tüccarı, daha sonra serbest kalmıştı

Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke 2018 yılında Neo-Nazi Stephan Ernst tarafından evinin bahçesinde vurularak öldürülmüştü. Ernst'e silahı sattığı belirlenen Elmar J. (65) cinayetten sonra gözaltına alınmış, ancak daha sonra tutukluluk hali kaldırılmıştı. Şimdi Düsseldorf Savcılığı, Elmar J. hakkında dava açtı.

'ELMAR J. CİNAYET İHTİMALİNİ FARK ETMİŞTİR'
ELMAR J.'nin Ernst'e silahı 2016'da sattığına dikkat çeken savcılık, silah tüccarının, silahı sattığı Ernst'in bu silahı bir cinayette kullanabileceğini fark etmiş olması gerektiğini savunuyor. Ernst, cinayetten ötürü hapis cezasına mahkum edildi.
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Cinayet silahını satana dava
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