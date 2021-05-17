Ahlaksızlar

İSRAİL'İ eleştirmeye asla tahammül gösterilmeyen Almanya'da sadece basın değil, siyasiler de ahlaksız bir tutum sergiledi. Tek bir siyasi bile İsrail'in masum Filistin halkına zulmüne sesini çıkartmazken, İsrail güdümlü medyanın beklediği açıklamalar yapıldı.ALMAN gazeteleri ve siyasiler hep bir ağızdan Filistinlileri suçlayıp İsrail'i aklama derdine düştü. Basın, İsrail'de camları kırılan binaları göstermeyi tercih ederken, ölen Filistinlilere veya İsrail'in sivillerin yaşadığı binaları hedef almasına suskun kaldı.BAŞKA ülkelere demokrasi ve basın ahlakı dersi vermeye bayılan Almanlar'ın bu tavrı, özellikle basındaki ahlaki erozyonu gözler önüne serdi. Basın, tek taraflı haberlerle Filistin halkını düşman gösterip, masum İsrail'e terör saldırısı düzenlediği intibası yaratmaya çalıştı.İLK günlerde İsrail'de halkın mağdur olduğu masalını yayan basın, İsrail ordusunun işlediği insanlık suçlarını gündeme getirmedi. Gazeteler iç sayfalarında camı çerçevesi kırılan İsrailli ailelere dikkat çekerken, Filistin'de katledilen çocukları görmezden geldi. Verilen fotoğraflarla skandala imza attı.ALMANYA'DA ise neredeyse bütün siyasiler gözlerini kapamış durumda. Ezberletilen "İsrail'in kendisini savunma hakkı var" gibi açıklamaları ile İsrail'in saldırılarını haklı gösterme çabasında olan siyasiler, "Filistin'in kendisini savunma hakkı var mı?" sorusunu ise duymazdan geliyor.İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar Berlin'de 3 ayrı eylemle protesto edildi. İlk protesto 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşle olaysız sona ererken, ikinci yürüyüşte olaylar çıktı. Yürüyüşü dağıtmak isteyen polis, eylemcilere müdahale etti. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği gösteride yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu. Son yürüyüş ise Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Öte yandan Filistin'e yönelik saldırılar, Almanya'nın Köln kentinde de protesto edildi.