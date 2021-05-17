Ayhancan tarih yazdı

Oschersleben pistinde gerçekleştirilen 2. yarışın ilk bölümünde kazanan isim Türkiye'nin gururu Ayhancan Güven oldu. Bu sene yarıştığı serilere Porsche Carrera Cup Almanya'yı da ekleyen Ayhancan, bu seride Phoenix Racing'in 53 numaralı aracıyla yarışıyor. Belçika'daki ilk yarışta talihsizlikler yaşayan Ayhancan, Oschersleben'de daha iyi bir başlangıç yaptı. Sıralamalarda pole pozisyonunu kazanan Ayhancan, 30 dakika + 1 turluk yarışa ilk sıradan başlama hakkını elde etti. Yağmur nedeniyle yarış güvenlik aracı arkasında başladı ve ilk 8 dakika güvenlik aracının liderliğinde tamamlandı. Güvenlik aracından sonraki hareketli startta liderliğini sürdüren Ayhancan, damalı bayrağı rahat bir şekilde ilk sırada görerek serideki ilk zaferini kazanmış oldu.