15 dakika dövdüler

ALMANYA'NIN Frankfurt kentindeki polis şiddetini, Selim Çiftçi'nin yeğeni Akın Götürmen SABAH'a anlattı. Dayısının araçta fenalaştığını anlatan Götürmen, "Onu sakinleştirmeye çalışıyorduk. Birileri, kavga var sanıp polis çağırmış. Polisler, sorgusuz sualsiz yerde yatan dayıma saldırdı. 15 dakika boyunca, polislere 'O hasta ona vurmayın' ricasında bulunduk ancak durmak bilmediler" dedi.GÖTÜRMEN, "Dayım polisleri görünce 'Beni evime götürün' dedi. Dayım yerde acı içinde yatıyordu ve biz de hastalandığı için ambulans bekliyorduk. Gelen ambulans da tüm ricalarımıza rağmen dayımla ilgilenmedi. Biber gazı ve coplarla dayıma saldırdılar, bizi uzaklaştırdılar. Kafasından darbeler aldı. Böbrekleri büyük hasar görmüş. Şu an tedavi altında" diye konuştu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Selim Çiftçi'ye uygulanan polis şiddetini kınadı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur. Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da, polis şiddetini kınadı. Kıran, Twitter hesabından polisin Türk vatandaşına yönelik şiddetini içeren videoyu paylaşarak, "Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan şiddeti kınıyoruz. Vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ve ağabeyi Yavuz Çiftçi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" diyerek, konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini vurguladı.