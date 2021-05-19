DİTİB yeniden masada

Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW), İslam din dersi için komisyon kurdu. Komisyona daha önce dışlanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) de dahil edildi. DİTİB'in üyeliği 'Türk hükümetinin güdümünde' iddiasıyla bir süre önce dondurulmuştu. Komisyona bu kez Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) alınmadı.NRW Okul Bakanı Yvonne Gebauer, "2012'den beri İslam din dersi için geçici danışma kurulu bulunuyordu. Kurulun yerini kalıcı komisyon alıyor. Derslerin düzenlenmesi için sözleşme imzaladık" dedi. Komisyonda, Fas Cemaati İttifakı, Boşnaklar İslam Topluluğu, NRW İslam Cemaati, İslam- Arnavut Merkezleri Birliği ve İslam Kültür Merkezleri Birliği yer alıyor.