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Giriş Tarihi: 20.5.2021

Sıra sende Merkel

Sıra sende Merkel

PKK’nın kızını kaçırdığı Maide annenin sesini ilk kez bir politikacı olarak ’in duyması ‘sıra Merkel’de’ beklentisi oluşturdu

ALMANYA'DA PKK'nın kaçırdığı Nilüfer Töremiş'in annesi Maide Töremiş, Başbakanlık binasının önünde kızına kavuşmak için düzenlediği eylemini sürdürdü. Töremiş, Alman makamlarının ilgisizliğinden yakınarak, "Bugüne kadar hiçbir Alman makamı 'derdin nedir' demedi. PKK'lılara karşı uyguladıkları cezalar göstermelik" dedi.
MAİDE anne, Almanya'nın göstermelik adımlar attığını ifade ederek, "Onlar bu kadar destek vermese PKK yol alamazdı" dedi. Öte yandan Töremiş, eylemi sırasında Başbakanlıkta bulunan Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck ile de görüşerek kızının durumu hakkında bilgi verdi. Töremiş'i dinleyen Habeck, anneye görüşme sözü verdi.
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Sıra sende Merkel
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