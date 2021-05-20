Sıra sende Merkel

ALMANYA'DA PKK'nın kaçırdığı Nilüfer Töremiş'in annesi Maide Töremiş, Başbakanlık binasının önünde kızına kavuşmak için düzenlediği eylemini sürdürdü. Töremiş, Alman makamlarının ilgisizliğinden yakınarak, "Bugüne kadar hiçbir Alman makamı 'derdin nedir' demedi. PKK'lılara karşı uyguladıkları cezalar göstermelik" dedi.MAİDE anne, Almanya'nın göstermelik adımlar attığını ifade ederek, "Onlar bu kadar destek vermese PKK yol alamazdı" dedi. Öte yandan Töremiş, eylemi sırasında Başbakanlıkta bulunan Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck ile de görüşerek kızının durumu hakkında bilgi verdi. Töremiş'i dinleyen Habeck, anneye görüşme sözü verdi.