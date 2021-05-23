Dört aydır toprak altında olabilirdim

Hollanda'da yarı felçli yaşam sürerken koronavirüse yakalandı. Yoğun bakıma düştü. Hollandalı doktorlar, onu yaşam destek ünitesinden ayırmak ve ölüme terk etmek istedi. Oğlu Furkan direndi. Sağlık Bakanlığı'na 'Babamı kurtarın' diye çağrı yaptı. Türkiye, Hollanda'ya ambulans uçak gönderdi. Hollanda'nın ölüme terk ettiği Nevşehirli İlhan Duman, sağlığına kavuştu ve taburcu olacağı günü beklerken SABAH okurlarına selam gönderdi. Hastalığının Hollanda döneminin çok zor geçtiğini söyleyen Duman, "İyi ki anavatanımız Türkiye var. Hollanda'ya kalsa dört ay önce gömülecektim" dedi.