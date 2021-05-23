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Giriş Tarihi: 23.5.2021

Dört aydır toprak altında olabilirdim

FATİH ÖZYAR
Dört aydır toprak altında olabilirdim

Koronaya yakalanınca ’nın ölüme terk ettiği İlhan Duman, ’de hayata döndü. ’da 4 aydır tedavi gören Duman, taburcu olmaya hazırlanıyor

Hollanda'da yarı felçli yaşam sürerken koronavirüse yakalandı. Yoğun bakıma düştü. Hollandalı doktorlar, onu yaşam destek ünitesinden ayırmak ve ölüme terk etmek istedi. Oğlu Furkan direndi. Sağlık Bakanlığı'na 'Babamı kurtarın' diye çağrı yaptı. Türkiye, Hollanda'ya ambulans uçak gönderdi. Hollanda'nın ölüme terk ettiği Nevşehirli İlhan Duman, sağlığına kavuştu ve taburcu olacağı günü beklerken SABAH okurlarına selam gönderdi. Hastalığının Hollanda döneminin çok zor geçtiğini söyleyen Duman, "İyi ki anavatanımız Türkiye var. Hollanda'ya kalsa dört ay önce gömülecektim" dedi.
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Dört aydır toprak altında olabilirdim
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