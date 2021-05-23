Nazi fişlemesi

Bremen Eyaleti'ne ait toplu konut firması Brebau'nun, konut kiralamak isteyen yabancıları tıpkı Nazilerin Yahudilere yaptığı gibi kodladığı ortaya çıktı. Altı bine yakın konutu bulunan Brebau'nun başörtülüleri KT, siyahiler ve Balkan ülkelerinden gelenleri E40, diğer yabancıları ise VE olarak kodladığı belirlendi. Verilen bu kodların işlem sırasında dikkate alındığı ve ona göre uygulama yapıldığı aktarıldı.EYALETTE büyük yankı uyandıran skandala ilişkin Yeşiller Partisi Bremen Eyalet Milletvekili Mustafa Kemal Öztürk, "Bu büyük bir skandal ve ırkçılık. Çok çeşitli topluma değer veren Bremen'de böyle utanç verici bir olayın yaşanması çok üzücü. Brebau'da resmen sistematik ırkçılık yapılmış. Naziler zamanında Yahudi olanlar nasıl numaralandırılmışsa, burada da aynı uygulama olmuş. Çalışanlar bu kodlardan başvuranı tanıyıp ona göre işlem yapmış" dedi.OLAYIN ortayı çıkması üzerine Meclis Denetleme Kurulu'nun harekete geçtiğini hatırlatan Öztürk, "Önümüzdeki günlerde yapılacak ilk oturumda bu skandal olay gündeme getirilecek. Eyalet, bu konut firmasını alarak, başta göçmenler olmak üzere burada yaşayanlara daha iyi ortam sunmak istemişti. Ancak, görüyoruz ki Alman olmayanlara ev verilmemiş" dedi.CDU Bremen Eyalet Milletvekili Dr. Oğuzhan Yazıcı, "Sorumlu olan herkes hesap vermeli. Sinir bozucu bir gelişme. Yaklaşık altı bin daireyi elinde tutan Brebau, tamamen Bremen şehrine aittir. Belediye Başkanı Bovenschulte, İnşaat Senatörü Schaefer, Ekonomi Senatörü ve Denetleme Kurulu Başkanı Vogt, Finans Senatörü Strehl, kısa vadede tam açıklama yapmalıdır. Bremen renkli bir kenttir ve bu sözde kalmamalıdır" diye açıklamada bulundu.BREBAU iddialar üzerine yaptığı açıklamada, iddianın kurumsal kimlikleri ile açıkça tezat oluşturduğunu ve kendilerini de endişelendirdiğini söyledi. Brebau, "Ayrımcılık iddialarını çok ciddiye alıyoruz ve bu olayları tam olarak araştırmak için halihazırda çok aşamalı bir acil durum programını benimsedik" dedi.