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Giriş Tarihi: 25.5.2021

Babalık heyecanı krallık getirdi

Babalık heyecanı krallık getirdi

’da 27 golle krallık tahtına oturan , “Baba olma beklentisi beni motive etti” ded

ALMAN 2. Bundesliga'da mücadele eden Darmstadt 98'in forvet oyuncusu Serdar Dursun (29), takımının deplasmanda oynadığı son lig maçında Kiel'e karşı 50 ve 58. dakikalarda iki gol kaydetti. Dursun, 27 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında en yakın rakibi olan Hamburglu Simon Terodde'e üç gol fark attı.

KİEL'İ ŞAMPİYONLUKTAN ETTİ
ATTIĞI gollerle Kiel'i şampiyonluktan eden Serdar, eski takımı Greuther Fürth'ün Bundesliga'ya çıkmasına da vesile oldu. Ağustos ayında dünyaya gelmesi beklenen oğlunun heyecanını yaşayan Serdar, "Baba olacağım haberini aldığım günden beri performansım çok arttı" dedi. Çağlayan AKTÜRK
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Babalık heyecanı krallık getirdi
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