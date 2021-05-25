Hani bitmişti

Henüz üç hafta
önce Frankfurt
Başsavcılığı
ve Hessen Emniyet
Müdürlüğü Berlin'de
53 yaşındaki ırkçı Alman
Alexander M.'yi NSU
2.0 imzalı mektuplar
gönderdiği gerekçesiyle
gözaltına almıştı. Savcılık
yaptığı açıklamada, olayın
arkasında bir örgütün olmadığını,
mektupları gönderenin Alexander
M. olduğunu bildirmişti. Ancak tehditlerin
devam etmesi, NSU 2.0'ın arkasında bir
örgüt olduğunu açıkça gösteriyor.
İÇİNDEN TOZ ÇIKTI
ALMANYA'DA 8'i Türk 10 kişiyi katleden ırkçı NSU terör örgütünün davasına bakan Türk avukat Seda Başay Yıldız'ın tehdit edilmesiyle ortaya çıkan NSU 2.0 isimli örgütün, Nancy Faeser'e içinde toz bulunan bir tehdit mektubu gönderdiği açıklandı. Kendisine dönük tehdidi Twitter hesabından duyuran Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hessen Eyalet Teşkilatı Başkanı Faeser, tehditlere boyun eğmeyeceğini açıkladı
'MÜCADELEYE DEVAM' NSU
2.0
imzalı
mektubun
politikacının
Hofheim'daki
seçim ofisine gönderildiği
açıklandı.
Mektubu bir çalışanın
açtığı açıklanırken, mektubun
içinden çıkan beyaz tozun
ise zararsız bir madde olduğu
bildirildi. Faeser, "Ailem ve ben iyiyiz.
Açık olan şu: Hiçbir zaman etki
altında kalmayacağım ve aşırı sağ ile
antisemitizmle mücadele etmeyi sürdüreceğim"
diye konuştu. Mektubu
kimin gönderdiği araştırılıyor.