Hani bitmişti

Henüz üç haftaönce FrankfurtBaşsavcılığıve Hessen EmniyetMüdürlüğü Berlin'de53 yaşındaki ırkçı AlmanAlexander M.'yi NSU2.0 imzalı mektuplargönderdiği gerekçesiylegözaltına almıştı. Savcılıkyaptığı açıklamada, olayınarkasında bir örgütün olmadığını,mektupları gönderenin AlexanderM. olduğunu bildirmişti. Ancak tehditlerindevam etmesi, NSU 2.0'ın arkasında birörgüt olduğunu açıkça gösteriyor.ALMANYA'DA 8'i Türk 10 kişiyi katleden ırkçı NSU terör örgütünün davasına bakan Türk avukat Seda Başay Yıldız'ın tehdit edilmesiyle ortaya çıkan NSU 2.0 isimli örgütün, Nancy Faeser'e içinde toz bulunan bir tehdit mektubu gönderdiği açıklandı. Kendisine dönük tehdidi Twitter hesabından duyuran Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hessen Eyalet Teşkilatı Başkanı Faeser, tehditlere boyun eğmeyeceğini açıkladıimzalımektubunpolitikacınınHofheim'dakiseçim ofisine gönderildiğiaçıklandı.Mektubu bir çalışanınaçtığı açıklanırken, mektubuniçinden çıkan beyaz tozunise zararsız bir madde olduğubildirildi. Faeser, "Ailem ve ben iyiyiz.Açık olan şu: Hiçbir zaman etkialtında kalmayacağım ve aşırı sağ ileantisemitizmle mücadele etmeyi sürdüreceğim"diye konuştu. Mektubukimin gönderdiği araştırılıyor.