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Giriş Tarihi: 25.5.2021

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Hani bitmişti

’da Frankfurt Başsavcılığı’nın ve polisin “Tek kişilik örgüttü, çöktü” dedikleri NSU 2.0, bu kez Başkanı Nancy Faeser’i tehdit etti

Henüz üç hafta önce Frankfurt Başsavcılığı ve Hessen Emniyet Müdürlüğü Berlin'de 53 yaşındaki ırkçı Alman Alexander M.'yi NSU 2.0 imzalı mektuplar gönderdiği gerekçesiyle gözaltına almıştı. Savcılık yaptığı açıklamada, olayın arkasında bir örgütün olmadığını, mektupları gönderenin Alexander M. olduğunu bildirmişti. Ancak tehditlerin devam etmesi, NSU 2.0'ın arkasında bir örgüt olduğunu açıkça gösteriyor.

İÇİNDEN TOZ ÇIKTI
ALMANYA'DA 8'i Türk 10 kişiyi katleden ırkçı NSU terör örgütünün davasına bakan Türk avukat Seda Başay Yıldız'ın tehdit edilmesiyle ortaya çıkan NSU 2.0 isimli örgütün, Nancy Faeser'e içinde toz bulunan bir tehdit mektubu gönderdiği açıklandı. Kendisine dönük tehdidi Twitter hesabından duyuran Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hessen Eyalet Teşkilatı Başkanı Faeser, tehditlere boyun eğmeyeceğini açıkladı

'MÜCADELEYE DEVAM' NSU
2.0 imzalı mektubun politikacının Hofheim'daki seçim ofisine gönderildiği açıklandı. Mektubu bir çalışanın açtığı açıklanırken, mektubun içinden çıkan beyaz tozun ise zararsız bir madde olduğu bildirildi. Faeser, "Ailem ve ben iyiyiz. Açık olan şu: Hiçbir zaman etki altında kalmayacağım ve aşırı sağ ile antisemitizmle mücadele etmeyi sürdüreceğim" diye konuştu. Mektubu kimin gönderdiği araştırılıyor.

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