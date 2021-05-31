Çok kaygılıyız

Solıngen'deki törene TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ve Kamil Genç'in yanı sıra çeşitli dernek temsilcileri de katıldı.KONUŞMASINDA ülkede yaşayan Türklerin tedirgin olduğunu belirten Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, "Vatandaşlarımıza, derneklerimize ve camilere dönük saldırıların maalesef giderek arttığını büyük kaygıyla izliyoruz. Solingen'in üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen insanlarımız hâlâ tedirgin. Bunun artık son bulmasını istiyoruz" dedi ve kurumsal ırkçılığın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi.AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ise Solingen'in ilk saldırı olmadığına dikkat çekerek, 1984 yılından 2020 yılına kadar geçen 36 yıllık süreç içerisinde 19 vatandaşımızın kundaklama, 12 vatandaşımızın ise vurularak hayatını kaybettiğini söyledi. Sırakaya, "Sürece bakıldığında ırkçılığın çirkin yüzünü hiçbir zaman kaybetmediğini, ama hep insan hayatına kastettiğini gördük" dedi.SOLINGEN Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise "kalbimiz acıyor" dediği konuşmasında, "barış içinde yaşayalım" çağrısı yaptı. Kurzbach, "Nefret çok tehlikeli. Sevgi kini yenecek. Sevgi kinden daha güçlü" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ölenleri rahmet ve saygıyla andığını belirtirken, "Irkçılık ve İslam düşmanlığı hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir zehirdir" diye konuştu.SOLINGEN'DE ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç, olay günü yaşananları anlattı. Kundaklamada iki kızı, iki torunu ve yeğenini kaybeden Mevlüde Genç, "Evimize molotof atmışlar. Gök gürlüyor zannettim, değilmiş. Kapıyı açıp baktığımda ateş merdivenleri sarmış. Çocuklarım tatlı uykularındaydı. Kuşlar gibi bağırdım. 'Çocuklarım kalkın, yanıyoruz' diye seslendim. Allah bu acıyı kimseye vermesin" diye konuştu.DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise, Avrupa'da İslam karşıtlığının ne kadar vahim boyutlara ulaştığının hep birlikte görüldüğünün altını çizdi. Kıran, "Anmak önemli. Ama anlamak ve gerekli tedbirleri almak çok daha önemli. Solingen'de gerekli tedbirler alınsaydı, sebepleri araştırılıp gerekli adımlar atılsaydı arkasından gelen facialar önlenmiş olurdu" dedi. Kıran, "Maalesef söz konusu saldırılara karşı gerekli adımların atıldığını hiçbir zaman görmedik" ifadelerini kullandı.29 Mayıs 1993'te meydana gelen olayda Mevlüde Genç'in kızları Gürsün İnce (27) ve Hatice Genç (18), torunları Hülya (9) ve Saime Genç (4) ile yeğeni Gülüstan Öztürk ölmüştü. Evde yaşayan 14 kişi ise yaralanmıştı. Üç sanık 10'ar yıla, bir sanık da 15 yıl hapse mahkûm edilmişti. Sanıkların tamamı özgür kaldı.