Dost kazığı

Almanya'nın,'dost ülke' bildiği Amerika Birleşik Devletleri tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması yeni bir skandala yol açtı. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA), ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşmasıyla, Cumhurbaşkanı Steinmeier (Dışişleri Bakanlığı döneminde), Başbakan Merkel, eski Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Peer Steinbrück gibi siyasilerin cep telefonlarını dinlediği belirlendi.DANİMARKA İstihbaratı (FE) ile NSA işbirliğinin 1990'lara dayandığı anlaşıldı. Anlaşmaya göre, Danimarka, ülke sınırlarından geçen internet ve telekomünikasyon kablolarındaki bilgilere ABD'nin erişimine izin veriyor. ABD'nin, bu kablolar sayesinde, sadece Avrupa ülkelerindeki değil, pek çok Rus ve Çin bilgisine de sahip olduğu vurgulanıyor.AMERİKA'NIN yıllar önce, Başbakan Angela Merkel başta olmak üzere birçok politikacıyı dinlediği ortaya çıkmış, Almanya'da yine büyük tepki oluşmuştu. Siyasiler üst üste yaptığı açıklamalarla ABD'nin müttefik olarak gördüğü bir ülkeyi dinlemesinin kabul edilemez olduğu vurgulanmıştı. ABD'nin Almanya'yı Danimarka üzerinden hala dinlediğinin anlaşılması, iki ülke ilişkilerini yine gerdi.DİNLEMEYİ yeni öğrendiğini söyleyen Steinbrück, "Bunun AB için bir skandal olduğunu düşünüyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier de Danimarka'dan yapılan dinleme operasyonları hakkında şu ana kadar hiçbir şey bilmediğini belirtti. ABD'nin Almanya'yı dinlediği ortaya çıkınca tepki gösteren Almanya'nın, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'yi dinlediği ortaya çıkınca, "Türkiye'yi dinlememiz çok doğal" diyerek kılıfını uydurmuştu.