Aşı yoksa rol de yok

ALMAN ARD
televizyonunda yayınlanan Steirerkrimi
adlı polisiye dizide rol alan 48 yaşındaki Eva Herzig
, yapımcı şirketin setteki herkesi aşılama girişiminde direnince kovuldu. Aleggro adlı yapımcı şirket, diğer çalışanları korumak adına söz konusu kararı aldıklarını açıkladı. Haberin yayılmasından sonra aşı karşıtı olarak damgalanan Herzig, "Kararı almam kolay olmadı. Yalnız bakmak zorunda olduğum iki çocuğum var. Aşı karşıtı değilim. Aşının yan etkileri konusunda çok yazı okudum. Aşının uzun vadeli sonuçları bana göre henüz net değil. Neyle tehdit edilirsem edileyim aşı olmayacağım. Korona inkârcısı olarak damgalanmam haksızlık" dedi.