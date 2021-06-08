İsviçre 13 yıldır teröre seyirci

ÜZERİNE GİTMİYORLAR
ÜLKEDE döner imalatı yapan fabrikası bulunan vatansever işadamı Suat Şahin
'in işyerine yönelik saldırıdan sonra tehditler de sürüyor. İsviçre
PKK'yı terör örgütü olarak tanımadığı için rahat davranan terör örgütü yandaşları, saldırı anına ait videoları sitelerinde yayınlıyor, ancak ülke hükümetinden ses çıkmıyor, saldırının üzerine gidilmiyor, saldırganlar yakalanmıyor.
PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM
İŞYERİNE kimyasal saldırıda bulunulan Şahin, "Saldırıdan, ben, çocuğum ve çalışanlarım etkilendi. Şiddetli, baş ve mide ağrıları çektik. Dört çalışanım yeni saldırı korkusuyla işten ayrıldı. Saldırılar, 2008 Avrupa Şampiyonası
'nda işyerime Türk bayrağı asınca başladı. Kafama silah da dayadılar. Şimdi takip ediyorlar. Saldırının peşini bırakmam" dedi. ZÜRİH