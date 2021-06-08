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Giriş Tarihi: 8.6.2021

13 yıldır teröre seyirci

İsviçre 13 yıldır teröre seyirci

, PKK’nın üssü gibi oldu. Çocukları kaçırıp İsviçre kamplarında eğiterek dağa gönderen hain örğüt, Türklerin işyerlerine saldırıyor, İsviçre devleti ise seyrediyor

ÜZERİNE GİTMİYORLAR
ÜLKEDE döner imalatı yapan fabrikası bulunan vatansever işadamı 'in işyerine yönelik saldırıdan sonra tehditler de sürüyor. PKK'yı terör örgütü olarak tanımadığı için rahat davranan terör örgütü yandaşları, saldırı anına ait videoları sitelerinde yayınlıyor, ancak ülke hükümetinden ses çıkmıyor, saldırının üzerine gidilmiyor, saldırganlar yakalanmıyor.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM
İŞYERİNE kimyasal saldırıda bulunulan Şahin, "Saldırıdan, ben, çocuğum ve çalışanlarım etkilendi. Şiddetli, baş ve mide ağrıları çektik. Dört çalışanım yeni saldırı korkusuyla işten ayrıldı. Saldırılar, 'nda işyerime Türk bayrağı asınca başladı. Kafama silah da dayadılar. Şimdi takip ediyorlar. Saldırının peşini bırakmam" dedi. ZÜRİH
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İsviçre 13 yıldır teröre seyirci
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