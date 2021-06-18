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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Saldırıyı yeniden yaşadım

Fatih YILMAZ
Saldırıyı yeniden yaşadım

Trende ırkçının biri, aniden yumruk attı, kafasına İncil ile vurdu. Küfür ve hakaretlere maruz kalan fenomen ’in davası 1.5 yıl sonra başlayabildi

ADALET YERİNİ BULMALI
GİESSEN kentinde başlayan duruşmada, internet fenomeni ve model olan Todil, yaşadıklarını hâkime de anlattı. Duruşma çıkışı SABAH'ın sorularını yanıtlayan Todil (26), "Saldırı anı yeniden gözümün önüne geldi. Şok anını tekrar yaşadım. Nihayet dava 1.5 yıl sonra başladı" dedi.

IRKÇILIK BÜYÜK SORUN
TODİL, "'da ırkçılık ve ayrımcılık çok büyük sorun" dedi. Todil, 7 Şubat 2019 günü Giessen- seferini yapan trende ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Saldırgan, Todil'in kafasına İncil ile vurmuş, yumruk atmış ve küfürler yağdırıp 'İncil oku' diye bağırmıştı. Polise haber veren Todil, saldırganı yakalatmıştı.
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Saldırıyı yeniden yaşadım
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