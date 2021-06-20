Hem beceriksiz hem pişkin

SON BÜYÜK OLAY: HANAU KATLİAMI
ALMANYA'DA son dönemde en büyük polis skandallarının yaşandığı eyalet Hessen
. Son olarak 9 kişinin katledildiği Hanau terör saldırısının yaşandığı bölge olan Hessen'e bağlı Frankfurt Emniyet Müdürlüğü özel harekat timinde görevli polislerin ırkçı chatleşme gruplarında olduğu belirlendi. Hatta Hanau saldırısı sonrası operasyonlara katılan 13 polis de ırkçı olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı.
'ABARTILMIŞ DEDİKODU'YMUŞ
BÜTÜN büyük olaylardan sonra koltuğu tartışma konusu olan bir kişi var; Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth
. Ne Vali Walter Lübcke
'nin suikastta öldürülmesi, ne Hanau'da 4'ü Türk 9 kişinin bir manyak tarafından katledilmesi, ne poliste art arda patlak veren faşist polis skandalları. Hiçbiri Bakan Beuth'u istifa ettiremedi. Beuth, son yaşanan skandallar için "abartılmış dedikodu" deme pişkinliğini bile gösterdi.
7 YILDIR KOLTUĞA YAPIŞTI
BAKAN Beuth, NSU 2.0 ile ilgili ilk olarak "Polis içinde ırkçı bir örgüt olabilir" demiş, sonra çark ederek, "Örgüt yok, mektupları yazan polis değil" diyerek yeni bir skandala imza atmıştı. Muhalefet partileri, 7 yıldır görevde olan Beuth'un, polis teşkilatına hakim olmadığını savunarak, istifa etmesini istedi. Ancak Bakan Beuth buna yanaşmadı.
İSTİFA ETMESİ İÇİN BAŞKA NE GEREKLİ
NSU'nun işlediği Halit Yozgat cinayetinde olay yerinde olan ajan Andreas Temme
'nin dosyaları devlet sırrı ilan edildi.
Frankfurt Emniyet Müdürlüğü'nün bilgisayarlarından avukat Seda Başay Yıldız
, kişisel bilgileri çalınarak tehdit edildi.
Hessen Polisi
bünyesinde NSU 2.0 örgütüne dahil olabileceği şüphesiyle soruşturma yürütüldü.
Özel harekat timinde görevli yaklaşık 50 polisin ırkçı paylaşımlar yaptığı belirlendi.
Hanau'da 4'ü Türk 9 kişi terör saldırısına kurban gitti.
Bu polislerden 13'ü olay gecesi Hanau'da görev yapmış