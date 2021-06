Faşist katliama bisikletli isyanı

Kasklarına kurbanların isimlerini yazdılar, fotoğraflarının bulunduğu tişörtler giydiler, sırt numarası olarak katliam tarihini anımsatan 190220 numarasını seçtiler. Irkçılık karşıtları, Hanau'daki terör saldırısında ölen dördü Türk, dokuz genç için unutulmaz bir eyleme imza attı. Ortak istek ise katliamın öncesi, katliam gecesi ve sonrasında açıkta kalan tüm soruların açığa kavuşması oldu.CUMARTESİ günü, ırkçı Tobias Rathjen 'in 19 Şubat 2020 günü düzenlediği terör saldırısının üzerinden tam 16 ay geçti. Katliama ilişkin pek çok sorunun açıkta kalması, Hessen Eyaleti'ndeki özel komando birliği (SEK) içerisinden 13 polisin saldırı günü görev almasının ortaya çıkması, Hanau saldırısını yeniden gündeme getirdi. Kurban aileleri ve 19 Şubat Hanau Girişimi, anma ve miting düzenledi.HANAU kent meydanındaki mitingde sahneye, kurbanlardan Sedat Gürbüz 'ün annesi, Hamza Kurtoviç 'in ablası, Said Nesar Hashemi 'nin kardeşi, Ferhat Ünvar'ın annesi, Fatih Saraçoğlu 'nun ortağı, Mercedes Kierpacz 'in babası ve Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky çıkıp konuşma yaptı. Irkçılığın lanetlendiği konuşmalarda, bir arada yaşamanın önemine dikkat çekildi. HANAU