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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Faşist katliama bisikletli isyanı

Faşist katliama bisikletli isyanı

Yüzlerce bisikletli, aşırı sıcak altında kilometrelerce pedal çevirip Hanau kurbanlarını andı. Mitingde, tüm soruların yanıt bulacağı şekilde katliamın aydınlatılması istendi

Kasklarına kurbanların isimlerini yazdılar, fotoğraflarının bulunduğu tişörtler giydiler, sırt numarası olarak katliam tarihini anımsatan 190220 numarasını seçtiler. Irkçılık karşıtları, Hanau'daki terör saldırısında ölen dördü Türk, dokuz genç için unutulmaz bir eyleme imza attı. Ortak istek ise katliamın öncesi, katliam gecesi ve sonrasında açıkta kalan tüm soruların açığa kavuşması oldu.

AÇIKTA ÇOK SORU KALDI
CUMARTESİ günü, ırkçı 'in 19 Şubat 2020 günü düzenlediği terör saldırısının üzerinden tam 16 ay geçti. Katliama ilişkin pek çok sorunun açıkta kalması, Hessen Eyaleti'ndeki özel komando birliği (SEK) içerisinden 13 polisin saldırı günü görev almasının ortaya çıkması, Hanau saldırısını yeniden gündeme getirdi. Kurban aileleri ve 19 Şubat Hanau Girişimi, anma ve miting düzenledi.

AİLELERDEN ORTAK İSTEK
HANAU kent meydanındaki mitingde sahneye, kurbanlardan 'ün annesi, 'in ablası, 'nin kardeşi, Ferhat Ünvar'ın annesi, 'nun ortağı, 'in babası ve Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp konuşma yaptı. Irkçılığın lanetlendiği konuşmalarda, bir arada yaşamanın önemine dikkat çekildi. HANAU

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Faşist katliama bisikletli isyanı
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