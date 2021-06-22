Haberler Avrupa Haberleri İyi diyalog ittifak getirdi
Giriş Tarihi: 22.6.2021

İyi diyalog ittifak getirdi

Fatih YILMAZ
İyi diyalog ittifak getirdi

yerel seçimlerinde meclise giren , aşırı sağcı BFF ile ittifak yaptı. Genel Başkan : Diyalogla olmayacak şey yok. Yakında birlikte camileri de gezeceğiz

ORTAK GRUP KURACAKLAR
'nde yapılan seçimlerde Genel Başkanı Belediye Meclisi'ne seçilmeyi başarmıştı. Mecliste iki sandalyesi olan "Frankfurt İçin Birlik" (BFF) ile ittifak yapan Haluk Yıldız, böylece BİG ile BFF'nin mecliste grup kurabilmelerinin önünü açtı. Ancak BFF'nin İslam ve göçmen karşıtı bir parti olarak görülmesi nedeniyle bu ittifaka tepki geldi.

ÖNYARGILARI KIRIYORUZ
YILDIZ BFF'nin göçmenler ve İslam konusunda kesinlikle açıklama yapmayacağını bildirirken, "Ben görüş beyan edeceğim. BFF, 'den ayrışmış, muhafazakar bir parti. Müslümanlar ile daha önce hiç diyaloğa girmemişler. Şimdi önyargılarını kırıyoruz. Hayırlı bir iş yapıyoruz. BFF'yi göçmenler ve İslam konusunda politika değişikliğine ikna ettik" diye konuştu.

CAMİLERDEN TEŞEKKÜR
YILDIZ, "Bu nedenle birçok cami beni arayıp teşekkür etti. Bu tür gruplarla diyalog kurmamız gerekir. Benimle birlikte bütün camileri gezecekler" dedi. Yıldız, "Meclisteki tüm partilerle görüştüm, birçoğu cevap bile vermedi. Mecliste 2 üyesi olan BFF ile yaptığımız işbirliği için önemli bir model" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İyi diyalog ittifak getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA