İslam dersi tehlikede

ÖN KOŞUL YERİNE GELMEMİŞ
ALMANYA'NIN Bavyera Eyaleti
'nde 2021/22 öğretim yılından itibaren okullarda verilecek İslam din dersi, başlamadan yoluna takoz koyulmaya çalışılıyor. Pedagog Ernst Günther Krause
, Bavyera Zihin Özgürlüğü Birliği
ve Giordano Bruno Vakfı, dersin anayasal olarak ön koşulları yerine getirmediği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi
nezdinde dava açacak.
PİLOT PROJE YÜRÜTÜLDÜ
KRAUSE, açıklamasında, "Yasa, kabul edilemez bir şekilde sunulmak isteniyor" dedi. Eyalet Hükümeti, şubatta derste İslam dinine ilişkin bilgilerin yanı sıra, Bavyera anayasalarının ruhuna uygun temel değerlerin Almanca olarak okutulmasını kararlaştırmıştı. Din dersi ile ilgili pilot proje 2009'dan beri yürütülüyordu.