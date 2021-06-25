Polizei korkusu

SALI günü yaşadığı eve gelen polisler tarafından öldürülen Soner Atasoy'un neden vurulduğu hala açıklığa kavuşmadı. Soner Atasoy'un ailesi konuyla ilgili açıklama yapmazken olayın yaşandığı bölgedeki insanlar da gazetecilere bilgi vermedi. Atasoy'un yakınları ve komşuları, SABAH'ın olayla ilgili sorularını, "Görmedik, bilmiyoruz" gibi kısa cevaplarla geçiştirdiler.
CENAZESİ TRABZON'A GÖNDERİLDİ
SONER Atasoy dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Frankfurt'un Höchst semtinde bulunan İGMG Ehli Sünnet Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer
ile, Atasoy'un yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenaze, namazın ardından, defnedilmek üzere Frankfurt'tan Trabzon
'un Araklı ilçesine gönderildi.
BAŞKONSOLOS: TAKİPÇİSİYİZ
FRANKFURT Başsavcılığı, Frankfurt Emniyet Müdürlüğü ve Eyalet Kriminal Dairesi
ile temasta olduklarını belirten Erdem Tunçer, "Konunun açıklığa kavuşturulması ve şeffaf bir inceleme yapılmasını beklediğimizi ifade ettim" dedi. Tunçer konuşmasında aynı zamanda bugün Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth
ile görüşeceğini ve beklentilerini ileteceğini söyledi ve konunun takipçisi olacağını belirtti.
KONUŞANIN BAŞI DERDE GİRİYOR
ALMANYA
hep üst düzey demokrasisiyle övünüyor. Ancak süper yetkilerle donatılan polislerin özellikle yabancılara uyguladığı aşırı şiddet, demokrasi ve insan hakkı ihlali sayılmıyor. Yargılanmayacağını bilen polisler insanlara saldırıyor, cinayetler işliyor. Mağdur ya da maktuller için "Elinde silah vardı, polise saldırdı" diye iki cümlelik açıklama yapılıyor. Bunu herkes doğru kabul ediyor. Resmi bilgileri sorgulayanlar ise itibarsızlaştırılıyor, işini kaybedebiliyor. Bu yüzden herkes sessiz kalmayı tercih ediyor