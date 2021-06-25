Polizei korkusu

Giriş Tarihi: 25.6.2021

Alman polisi, Frankfurt’ta salı günü öldürdüğü Türk’le ilgili dosyayı 24 saat geçmeden kapattı. Öldürülen Trabzonlu Soner Atasoy’un ailesi ve komşuları, korkudan tek bir cümlelik açıklama yapamadı