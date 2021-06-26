Yüreğim yandı katili bulun

Frankfurt
'un Griesheim semtinde yaşayan ve polis kurşunu ile yaşamını yitiren 41 yaşındaki Soner Atasoy'un cenazesi memleketi Trabzon
'da toprağa verildi. Cenazede evladını yitiren anne Makbule Atasoy
, "Oğlumdan ne istediler. Genç yaşta canına kıydılar. Bu acıya nasıl dayanacağım. Yüreğim yanıyor. Oğlumun katili polis adalet önünde hesap versin" dedi.
EVDE 10 SAAT NE YAPTILAR
ANNE Atasoy, olayın nasıl geliştiğine ilişkin polisin kendilerine bilgi vermediğini de ifade etti ve "Oğlumun cansız bedenini alıp, memleketimize getirip toprağa verdik" diye konuştu. Soner Atasoy'un kuzeni Şeref Atasoy
(45), "10 saat sonra cesedi evden çıkarttılar. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi. Enişte İbrahim Karaman
ise, "Polisler o kadar saat evde ne yaptı?" diye sordu.
ÖLDÜRÜLEN İLK TÜRK DEĞİL
İbrahim Karaman, 32 yıldır Almanya
'da yaşadığını dile getirdi ve "Alman
polisinin bu olaya benzer vakalarını hep duyuyoruz. Ülkede polis tarafından ilk öldürülen Türk kayınbiraderim değil. Olayın takipçisiyiz" diye konuştu.
HERKES SUSUYOR
SONER Atasoy, bir ihbar sonrası evine gelen polislerce öldürüldü. Polisler, Atasoy'un elinde silah ve bıçak olduğunu, bir polisi ittiği ve merdivenden düşüp yaralanmasına neden olduğunu iddia etti. Bu sırada diğer polis memurunun Atasoy'u vurduğu, dairesine girip kapıyı kilitleyen Atasoy'un daha sonra cesedine ulaşıldığı belirtildi. Polis, aile, komşular ve Atasoy'u tanıyanlar susunca olay muallakta kaldı.