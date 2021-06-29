Basın Alman’a özgür

Almanya
'da Anadolu Ajansı
Muhabiri Erbil Başay
'ın 1 Mayıs gösterilerinde polis tarafından dövülmesine sessiz kalıp kılını kıpırdatmayan basın meslek kuruluşları ve siyasiler, dövülen Alman gazeteci olunca ayağa kalktı. Son olay Almanya'nın Düsseldorf
kentinde gerçekleşti. Bir gösteri sırasında polis, Alman haber ajansı dpa'nın fotoğrafçısını darp etti ve üst üste cop darbeleri indirildi.
MEMURA SORUŞTURMA
OLAYDAN sonra dpa, polisin uyguladığı şiddeti protesto ederek siyasilerden ve Düsseldorf Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama beklediklerini bildirdi. Polis, gösteri sırasında birçok kişinin yüzünü kapattığı ve ayrıca meşale yaktığı için müdahale edildiğini açıkladı. Ancak basın meslek kuruluşları ve dpa bastırınca, polisten ikinci bir açıklama geldi ve jet hızıyla o memur hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
MECLİSE TAŞINIYOR
POLİS memuru hakkında iş başındayken adam yaralamak suçu işlediği şüphesiyle soruşturma açıldığı açıklandı. dpa Genel Yayın Yönetmeni Sven Gösmann
olayı "basın özgürlüğüne kabul edilemeyecek bir saldırı" olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Herbert Reul
de "Olayı inceliyoruz" dedi. Sosyal Demokrat Parti
(SPD) ise olayı meclis gündemine taşıdı ve konunun aydınlığa kavuşturulmasını istedi.
BAŞAY, DAYAK YEDİĞİYLE KALDI
AYNI çevreler, Anadolu Ajansı Berlin Muhabiri Erbil Başay'ın polis şiddetine maruz kalması karşısında ise susmayı tercih etmişti. Bir Türk gazetecinin polis tarafından dövülmesine sessiz kalan basın meslek kuruluşları, Alman siyasiler ve polis, konu bir Alman gazeteci olunca hemen her kanattan harekete geçerken Düsseldorf Emniyet Müdürlüğü özür dilediği gibi polis hakkında da hemen soruşturma başlatıldı.