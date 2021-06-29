Korkunç eylemi dine bağlama!

WÜRZBURG
'DA akli dengesi yerinde olmayan Somalili Abdirahman J. (24), üç kadını öldürüp, yedi kadını yaraladı. Bu korkunç saldırının ardından eyaletin İçişleri Bakanı Joachim Herrmann
, saldırı için "İslamcı terör" ifadesini kullandı. Saldırganın Müslüman olduğu durumlarda dillendirilen bu söyleme karşı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği
(DİTİB) uyarıda bulundu. Würzburg saldırısı için "İslami terör" tanımı yapıldı. DİTİB, "Bu dehşet, Müslüman karşıtlığı oluşturmak için kullanılıyor" dedi DİTİB yaptığı açıklamada, "Saldırıyı kınıyoruz. Bu inanılmaz eylemin kurbanlarının yasını tutuyoruz. Şu anda, daha da yakın durmak ve dayanışma içinde olmak önemli. Bu dehşeti Müslümanlara karşı bir hava oluşturmak için kullanan bazı seslerden endişe duyuyoruz. Böyle korkunç bir eylemin dini bağlanmasını reddediyoruz. Dinler, tüm insanları barışa zorlar" dedi. KÖLN