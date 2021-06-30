Katliam mektupları

KORKUNÇ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
ALMANYA
'DA camilere, politikacılara ve mülteci yurduna saldırı hazırlığı yapan, mermili tehdit mektupları gönderdikten sonra yakalanan Susanne G.'nin (55) duruşmasında korkunç gerçekler ortaya çıktı. Irkçı kadının evinde, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü
sanıkları Ralf Wohlleben
ve Andre Eminger
'in gönderdiği 47 mektup bulundu. Özel diye geçiştirilen mektupların katliam planı içerebileceği gündeme geldi.
O İSİMLER İFADE VERMELİ
DAVANIN müdahil avukatlarından Maximilian Baer
, Susanne G.'nin tüm planlarını NSU çevresindeki arkadaşlarına vermiş olabileceğine dikkat çekip, mektupların içeriğinin bilinmesi gereğine işaret etti. Baer, Wohlleben ile Eminger'in duruşmaya çağrılmasını istedi. Mektuplar, üçlü arasındaki yakınlığı ortaya koyması bakımından önem arz ederken, içeriğinde başka katliam planı şifreleri olabileceği şüphesi uyandırdı.
SUSANNE'NİN NSU BAĞLANTILARI
SUSANNE G., NSU sanığı Eminger dava sonuçlanıp hapisten çıkınca onu alan isim oldu.
ARAÇ navigasyonunda NSU çevresindeki isimlerin adres kayıtları tespit edildi.
SUSANNE G.'nin cep telefonundan Eminger ve Wohlleben'in ailesi ile mangal ve doğumgünü partisinde çekilmiş 20 fotoğraf çıktı.
EMİNGER, Köln
'deki bombalı saldırıda yardım etme şüphesiyle gözaltındayken Susanne G. hapiste ziyaret edip ona para bıraktı.
SUSANNE G., gözaltında bulunduğu dönemde kendisini Eminger ve Wohlleben'in ziyaret edebilmesi için izin istedi.