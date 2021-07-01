Almanya Müslüman’a saldırıya sessiz

ÖLÜM TEHDİDİ ALIYORUZ
MAZYEK, çocuk parkında ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili davanın görüldüğü Dresden Eyalet Mahkemesi
'nde 1 Temmuz 2009 günü ırkçı Alex W. tarafından öldürülen Marwa El-Sherbini'nin vefat yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Mazyek, "Müslümanlara, saldırılar ve ölüm tehdidi arttı. Ben de iki hafta önce ölüm tehdidi aldım" dedi.
MÜSLÜMAN'I FAİL OLARAK GÖRÜYORLAR
MÜSLÜMANLARA yönelik Kanada
ve İspanya
'da terör içerikli iki vaka meydana geldiğini anımsatan Mazyek, "Medya ve kamuoyunda neredeyse hiç haber olmadı. Bu çok korkunç. Kanıtlanmış Müslüman karşıtı bir motivasyonla cinayet işleniyor. Berlin'deki siyasetçiler hiç reaksiyon göstermiyor. Müslümanlar faillerin tarafında görülüyor" diye konuştu. (AA)