Yasemin 8 milyon Euro ile kayıp

SOYGUN 4 GÜN SONRA FARK EDİLDİ
BREMEN
Polisi, olayın 21 Mayıs tarihinde meydana geldiğini duyurdu. Loomis
isimli para nakil şirketinde görevli olan Yasemin Gündoğan'ın (28) soygunu en az bir kişiyle daha gerçekleştirdiği açıklandı. Soygunu cuma günü gerçekleştiren Gündoğan'ın araya giren Pankot Yortusu
tatilini fırsat bildiği ve olayın ancak 4 gün sonra fark edilebildiği açıklandı.
PARALARI MİNİBÜSE DOLDURDU
YASEMİN Gündoğan'ın, nakil şirketinde, müşterilerin sipariş ettiği paraları paketleyip nakliyeye hazır etmekle sorumlu olduğu belirtildi. Gündoğan'ın para dolu çantaları kiralık bir minibüse yüklediği, hastalandığını bahane ederek ertesi gün işe gitmediği öğrenildi. Gündoğan'ın fotoğrafını paylaşan polis, büyük soygunun failinin yakalanması için halktan yardım istedi. Gündoğan'ın işbirliği yaptığı bir kadının gözaltına alındığı duyuruldu.
TÜRKİYE'YE Mİ KAÇTI?
YASEMİN Gündoğan'ın, Mercedes Vito
marka aracı 19 Mayıs'ta Berlin
'den kiraladığı ve soygunun gerçekleştiği gün olan 21 Mayıs'ta Bremen'de teslim ettiği açıklandı. Kiralık araca takılan plakaların ise bir başka araçtan çalındığı belirlendi. Polise gelen ilk bilgilere göre, Gündoğan yurtdışına kaçtı. Savcılık ülke ismi vermese de genç kadının Türkiye
'ye gittiği sanılıyor.